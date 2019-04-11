تراجع دولة خليجية عن استقبال البشير

11 أبريل 2019 - 12:56 م

نقلت صحف سودانية بعض تحركات الرئيس السوداني ليلة أمس قبل أن يضعه الجيش السوداني رهن الإقامة الجبرية.

وبحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية فإن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول ليلة أمس "الهرب" إلى دولة عربية، منوهة بأنه تم منع طائرته من الإقلاع من المطار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البشير حاول ليلة الخميس الهرب إلى دولة عربية منحته فرصة اللجوء إليها، ولكن تلك الدولة قامت لاحقا بسحب دعوتها ورفضت استضافته، لذلك لم يجد أمامه شيئًا سوى البقاء في السودان.

وكانت "الراكوبة" قد ذكرت قبل يومين، أن دولة خليجية تتخذ مواقف وسطية دائمة، عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل الرئيس البشير وعائلته إليها، مشيرة إلى أن الطائرة ظلت مرابطة في مطار الخرطوم ثم عادت أدراجها.

بينما نقلت صحيفة "سودافاكس" أن القوات المسلحة أعادت طائرة الرئيس البشير قبل إقلاعها من مطار الخرطوم، وأن الدولة التي عرضت استضافته قد تراجعت عن العرض.

وجاءت هذه الأنباء عقب التحدث عن تنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة ومشاورات تحضيرية لتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد السلطة، حيث يترقب الشارع السوداني بيانا مرتقبا للجيش السوداني.