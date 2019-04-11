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20 أبريل.. أولى جلسات 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة

قضايا وحوادث

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شيماء السيد

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حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد .

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية على رحيم 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحاه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة  فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الاجرامى.

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