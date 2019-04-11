الاغتصاب وراء مقتل طفلة كرداسة.. والمتهمان أطفال

11 أبريل 2019 - 12:54 م

أقدم طفلان على اغتصاب وقتل طفلة فى منطقة كرداسة، وبينت التحريات أن الطفلين استدرجا الضحية واغتصباها وهتكا عرضها، وتعديا عليها بالضرب بـ"زجاجة"، حتى فارقت الحياة.

البداية عندما وردت معلومات للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لرئيس مباحث كرداسة المقدم إسلام سمير، من سائق يدعى أيمن 42 عاما ومقيم بأبو رواش بغياب ابنته "أميرة" 10 سنوات أثناء عودتها من حفظ القرآن الكريم في "كتاب" القرية.

وبتتبع سير الطفلة تبين أن جثة الطفلة جرى العثور عليها فى منزل مهجور بالمنطقة، وبمراجعة خط السير مرة أخرى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من الطفل "مروان" 13 سنة طالب ومقيم بذات المنطقة اعترف أنه بالاشتراك مع زميله "إسلام" 12 عامًا، بأنهما استدرجاها لغرفة مهجورة وتعدا عليها جنسيا، وقتلاها خوفا من الفضحية بعدما تعديا عليها وضرباها بـ"رقبة إزازة"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.