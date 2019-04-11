» تفاصيل لقاء "شعراوى" بسفير الاتحاد الأوروبى بمصر

11 أبريل 2019 - 12:42 م

اجتمع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، والوفد المرافق، لاستعراض نتائج اللقاء السابق لوزير التنمية المحلية، مع سفير الاتحاد الأوروبي، من خلال رؤية الوزارة لدعم التنمية في مصر والمشروعات التي يمكن للاتحاد الأوروبي المشاركة في تنفيذها.

وقال شعراوي إن الاتحاد وافق على دعم مشروع التطوير المؤسسي للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتحويله إلى أكاديمية متخصصة لتدريب الكوادر المحلية في مصر خاصة مع تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يدعم اللامركزية في مصر والرقابة المحلية على عمل الحكومة، وذلك بهدف الارتقاء بأسلوب العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات وايضًا تدريب الكوادر المحلية في بعض الدول الأفريقية.

وأضاف الوزير خلال اللقاء عدة موضوعات يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم الدعم اللازم لها منها مبادرة "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم وتمكين المرأة وإقامة مشروعات إنتاجية لها لدعم المرأة اقتصاديًا، لافتًا إلى أن مشروع "شغلك جنب بيتك" الذي يهدف لإقامة منطقة صناعية صغيرة في كل قرية يعتمد على الصناعات الصغيرة والاستفادة في هذا المجال من تجربة الهند والصين.

كما عرض الوزير عددا من المشروعات الأخرى لترشيد المياه منها مشروع استبدال كل صنابير المياه العادية بـ 500 ألف صنبور موفر للمياه في الهيئات الحكومية والمساجد بكل المحافظات على مستوى الجمهورية وهو ما سيوفر ما يقرب من 10 آلاف متر مكعب من المياه ومشروع آخر يتعلق بإمداد دواوين عموم المحافظات والأجهزة التابعة لها بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأيضًا المساهمة في استقرار مصر المائي والطاقة من خلال تطوير القرى الأولى بالرعاية وذلك بإمدادها بالطاقة ومياه الشرب، وذلك ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي للمياه والطاقة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات كبيرة منها مصرف كتشنر والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع عدة وزارات هي الإسكان والتنمية المحلية والبيئة والمالية وأن الاتحاد الأوروبي سيوفر الدعم الفني اللازم للوحدة الفنية المساعدة لتنفيذ المشروع داخل الوزارة.

وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ومؤتمر المدن الأفريقية المقرر عقده خلال يونيو القادم، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية ويتزامن مع افتتاح مقر منظمة المدن الأفريقية بالقاهرة.