أول تعليق لـ"الكرملين" على الأحداث السودانية

11 أبريل 2019 - 12:41 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن ما يجري في السودان شأن داخلي، وعبّر عن الأمل بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية.







وقال بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولاً، ألا يكون هناك تصعيد في الوضع، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك، أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري".





وأكد ممثل الكرملين، أن روسيا تعتبر ما يجري في السودان حاليًا، من الشئون الداخلية لهذه الدولة.





وقال: "بالطبع ، بغض النظر عما يحدث - ما يحدث هو شأن داخلي للسودان ويجب أن تحل الأمور هناك، وفقًا لما يقرره السودانيون أنفسهم".





وأعرب بيسكوف، عن ثقته بأنه، مهما كانت نتيجة ما يجري، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.





وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني عن نيته إصدار بيان "هام"، تزامنا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسئولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين.



