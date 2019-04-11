حبس 5 أشخاص لاتهامهم بضرب ضابط أثناء احتجازهم

11 أبريل 2019 - 12:40 م

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بضرب ضابط بقسم شرطة دار السلام أثناء احتجازهم، تمهيدًا للإفراج عنهم عقب صدور حكم ببراءتهم بإحدى القضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين خمسة أشخاص من عائلة واحدة وبينهم محامٍ، سبق اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة، وتم حبسهم على ذمة القضية وحدد لهم جلسة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، والتى قضت ببراءتهم من أول جلسة، وتم ترحيلهم، إلى حجز قسم شرطة دار السلام، تمهيدًا للإفراج عنهم، وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بين المتهمين الخمس وضباط الشرطة بالحجز، أسفرت عن إصابة محامٍ متهم، ونجل أحد المتهمين الآخرين، وإصابة رجال الشرطة.

كما أمرت النيابة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي، لبيان ما لحق به من إصابات، والمتسبب فيها، وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة، الموجودة بالحجز ومحيط الواقعه، واستدعاء عدد من المحتجزين، شهود الواقعة، لسؤالهم، واستدعاء قوة القسم الموجودة وقت وقوع الحادث، لسماع أقوالهم حول الحادث.