اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

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تمكنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس من إلقاء القبض على "جوليان أسانج"، مؤسس موقع ويكيليكس.

واستطاعت الشرطة البريطانية القبض على" أسانج"  بعدما تم استدعاؤه إلى سفارة الإكوادور التي كان يتحصن بها منذ عام 2012.

وأضافت الشرطة: "ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما)، الخميس، في سفارة الإكوادور".

وأفادت بأنها ألقت القبض على أسانج بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذي منحته لأسانج.

وقال رئيس الأكوادور لينين مورينو، عبر تويتر اليوم الخميس: "قررت إكوادور بشكل سيادي سحب اللجوء الدبلوماسي إلى جوليان أسانج بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش. 

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