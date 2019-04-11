بعد قليل.. محاكمة 32 شخصًا بخلية "ميكروباص حلوان"

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ميكروباص حلوان

اغتيال الشرطة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، للمرافعة في محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة "أحمد فاوي" من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.


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