» مستريح جديد ينصب على المواطنين فى 70 مليون جنيه بالخانكة

11 أبريل 2019 - 11:24 ص

ضربة موجعة وجهتها النيابة العامة لمستريح جديد فى الخانكة لاستيلائه على 70 مليون جنيه من الأهالى بزعم توظيفها فى مصنع بلاستيك.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد تقدم عدد من المواطنين ببلاغ حمل رقم 7413 جنح مركز الخانكة يُفيد بتضررهم من «على.م » لتحصله منهم وآخرين على مبالغ مالية حوالى 70 مليون جنيه بزعم تشغيلها في نشاط تجارة البلاستيك مقابل أرباح شهرية لكنه حنث بوعده وتهرب من السداد.

من خلال الملاحقات الأمنية وعقب استئذان النيابة العامة تمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة من ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل عدم السداد لتعثره المفاجئ وضياع الأموال فى التجارة مع آخرين.

ودلت التحريات أن المتهم قام هو ونجله "م" ونجلته "ش" وزوجها "أ.م " بجمع أموالاً من الأهالى خلال عام بمكتب كائن بناحية قرية سرياقوس دائرة المركز بحجة الشراكة وتشغيلها فى تجارة البلاستيك مقابل أرباح وأوهموا الضحايا ببناء مصنع مخصص لهذا الغرض لكنهم لم يفوا بوعدهم وامتنعوا عن السداد وأختفوا.

تحرر المحضر اللازم وتم ضبط المتهم الأول وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين .