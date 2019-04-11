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نصر: استثمار مصر فى البنية الأساسية رفع وتيرة تقدمها الاقتصادي

مال وأعمال

سحر نصر
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متابعات- حنان حمدتو

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أكدت  سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى  أن البنية الأساسية هي المحرك الاساسى للنمو الاقتصادى وجذب استثمارات جديدة في الدول النامية، في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية.

وأضافت نصر خلال مشاركتها باجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، بحضور السير سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن قارة أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة، تحتاج لبنية أساسية لاستغلال هذه الفرص، من شبكات ربط وطاقة جديدة ومتجددة وتوجه للمجتمع الرقمي وتعزيز التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، ما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك وشركاء التنمية.


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