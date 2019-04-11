"الصحة" تعلن الطوارئ لإنهاء قوائم الانتظار قبل رمضان

11 أبريل 2019 - 10:38 ص

وضعت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات في منظومة القضاء على قوائم الانتظار من أجل سرعة الانتهاء من كل العمليات قبل شهر رمضان الكريم.

والخطوات التى ستتبعها الوزارة وفقا لبيانها:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات منظومة "قوائم الانتظار" لإنهاء كل العمليات للمرضى.

2- الانتهاء من إجراء 128 ألفا و542 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3- ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومي من 697 عملية يوميًا إلى 1024 عملية يوميًا، في تخصصات "القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد".

4- إجراء 65 ألفا و323 عملية قسطرة قلب، و12 ألفا و165 جراحة قلب مفتوح، و32 ألفا و697 جراحة رمد، و4692 جراحة مخ وأعصاب، و6103 جراحات عظام، و6326 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 943 زراعة قوقعة، و136 زراعة كلى، و157 زراعة كبد.

5- إجراء 84910 عمليات جراحية داخل مستشفيات الصحة، جميعها بالمجان ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

6- استقبال بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

7- زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة.

8- إعادة توزيع الحالات في المحافظات التي بها تكدس على محافظات أقرب لها بها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى ونقل المرضى بين المحافظات بوسائل نقل مريحة ومجانية.