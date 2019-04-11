» سر تأخر بيان الجيش السوداني

11 أبريل 2019 - 10:34 ص

كشفت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر مطلعة، سبب تأخر الجيش السوداني في الإعلان عن بيانه.







ووفقًا لما نشرته الوكالة التركية، فإن هناك تسريبات بتولي نائب البشير الأول، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.



وحسب مراقبين، فإن تأخير إذاعة البيان الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره، يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع السوداني ومدى تقبله لعوض بن عوف، في ظل خروج مئات الآلاف للشوارع.







وأشارت المصادر إلى أن هناك خشية من التعامل مع طرح اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير، بمثابة انقلاب قصر لأنه أحد المقربين من البشير.



