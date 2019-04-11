اعتدال فى درجات الحرارة وشبورة مائي.. طقس غدًا الجمعة

11 أبريل 2019 - 10:32 ص

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الجمعة، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كثيفة ببعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وأكدت أن الرياح معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة غدا على مناطق متفرقة من الجمهورية:

السواحل الشمالية الغربية: 15:23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 14:22

القاهرة والوجه البحرى: 14:28

شمال الصعيد: 14:29

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 16:33