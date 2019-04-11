البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

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سخر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من الأقوال التي تتردد حول المؤامرة التي يخوضها الشعب السوداني والجزائري (بدون قصد) من أجل الإطاحة بأنظمتهم.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مؤامرة الشعب في الجزائر والسودان تؤكد مرة أخرى أن شعلة الحرية في وجدان الشعوب لا يمكن أن تنطفئ".

وتابع البرادعي: "أن الحرية ما زالت مفتاح الكرامة؛ والربيع العربي ضد الاستبداد وما زال حيا يرزق".

كانت مظاهرات قد اندلعت بالسودان مطلع ديسمبر من العام الماضي، تطالب برحيل ارئيس السوداني عمر البشير .

في الوقت الذي أطاحت فيه الثورة الجزائرية الجزائري بوتفليقة، أسر الشعب على البقاء بالميادين للإطاحة بالنظام بأكمله.


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