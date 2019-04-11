البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

عمرو محمد-متابعات
سخر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من الأقوال التي تتردد حول المؤامرة التي يخوضها الشعب السوداني والجزائري (بدون قصد) من أجل الإطاحة بأنظمتهم.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مؤامرة الشعب في الجزائر والسودان تؤكد مرة أخرى أن شعلة الحرية في وجدان الشعوب لا يمكن أن تنطفئ".
وتابع البرادعي: "أن الحرية ما زالت مفتاح الكرامة؛ والربيع العربي ضد الاستبداد وما زال حيا يرزق".
كانت مظاهرات قد اندلعت بالسودان مطلع ديسمبر من العام الماضي، تطالب برحيل ارئيس السوداني عمر البشير .
في الوقت الذي أطاحت فيه الثورة الجزائرية الجزائري بوتفليقة، أسر الشعب على البقاء بالميادين للإطاحة بالنظام بأكمله.
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