  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

مواكب

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم

السودان

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

الدكتور طارق شوقى

"البنك الدولى" يعلن دعمه لمبادرة الرئيس فى التعليم والصحة

البرادعي

البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

الرئيس السيسي و فاروق الباز

فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

صلاح

رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب

الجيش السوداني - أرشيفية

بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

تظاهرات السودان

100 شخصية مقربة من البشير رهن الاعتقال

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث مرورى بالغربية

قضايا وحوادث

حوادث طرق
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

إغلاق مساجد أوتريخت بعد حادث إطلاق النار بهولندا

#

تفحم شخص وإصابة 3 فى انفجار بمستودع

#

مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

#

«الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم بالسويس

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة فيما أصيب 14 آخرون جراء تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق "طنطا -المحلة الكبرى". 

وردت معلومات للواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى يفيد بوصول بسيوني كمال محمد، خفير نظامي 47 عاما، وتوفي فور وصوله، و14 شخصًا مصابين بإصابات متفرقة والجميع، مقيمين بمحلة حسن التابعة لمدينة طنطا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق السريع طنطا - المحلة الكبري، وتم نقلهم عن طريق 5 سيارات إسعاف إلى المستشفى.
 
وبالانتقال تبين تصادم السيارتين ما أدى إلى انقلابهما بالركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مستريح جديد ينصب على المواطنين فى 70 مليون جنيه بالخانكة
» معتصمو السودان: مستمرون فى الشوارع لحين تحقيق أهدافنا
» تشييع جثمان "الجندي" ظهر اليوم من مسقط رأسه
» سر تأخر بيان الجيش السوداني
» مقتل طفلة بعد 3 أيام من اختفائها فى كرداسة
» التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي
» تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى 6 أشهر
» مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده
» المقاولون العرب تستدرج "الحرس" بالجبل الأخضر
» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي
» الجندي: اللي يرمي زبالة في الشارع احبسوه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول