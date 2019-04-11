مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث مرورى بالغربية

11 أبريل 2019 - 10:28 ص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة فيما أصيب 14 آخرون جراء تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق "طنطا -المحلة الكبرى".

وردت معلومات للواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى يفيد بوصول بسيوني كمال محمد، خفير نظامي 47 عاما، وتوفي فور وصوله، و14 شخصًا مصابين بإصابات متفرقة والجميع، مقيمين بمحلة حسن التابعة لمدينة طنطا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق السريع طنطا - المحلة الكبري، وتم نقلهم عن طريق 5 سيارات إسعاف إلى المستشفى.



وبالانتقال تبين تصادم السيارتين ما أدى إلى انقلابهما بالركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.