"أبو الغيط": الإخوان هم الأب الروحي للجماعات الإرهابية

11 أبريل 2019 - 10:26 ص

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن جماعة الإخوان المسليمن هى الأب الروحى لكل الجماعات الإرهابية والمتطرفة التى نراها الآن.

وشدد فى حديثه خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على ضرورة تأهيل رجال الدين وإعادة تغيير الخطاب الدينى، حتى نتمكن من القضاء على الفكر التكفيري، لافتًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابى انتهى عسكريًا ولكنه ما زال فكرا موجودا وقائما الآن.

وأضاف: "الجامعة العربية لم تتناول مسألة إدراج أمريكا للحرس الثورى الإيرانى على قوائم الإرهاب كاشفًا عن أنه لا يتم تبنى مواقف إلا عن طريق ما يصدر عن القمم العربية أو المجلس الوزارية من قرارات، لافتًا إلى أن هناك علاقة معقدة للغاية بين أمريكا وإيران منذ عام 1979 حيث مضى 40 سنة من الخلاف والشد الجذب بين الدولتين.