» مقتل طفلة بعد 3 أيام من اختفائها فى كرداسة

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نجحت الأجهزة الأمنية فى الجيزة، فى كشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ملقاة بمنطقة جبلية بكرداسة بعد اختفائها 3 أيام، وذكرت التحريات أنه تم الاعتداء عليها بضربها بآلة حادة بالرأس.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة جبلية بجوار منطقة أبو رواش.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة للطفلة "أميرة. أ " 10 سنوات مصابة بجرح برأسها، وكشفت التحريات أنها مختفية منذ 3 أيام ويبحث عنها أفراد أسرتها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق


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