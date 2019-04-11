الأهلى يغلق ملف الدورى مؤقتا ويستعد لـ"صن دوانز"

11 أبريل 2019 - 10:14 ص

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، ملف الدورى بشكل مؤقت، استعدادًا لمباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الفريق تدريباته اليوم، على ملعبه باستاد التتش ثم يتجه للإسكندرية لإقامة معسكر تدريبي بها لمدة 48 ساعة استعدادًا لتلك المواجهة .

على الجانب الآخر يبحث مسئولو النادي زيادة عدد الجمهور في المباراة بعدما وافقت الجهات الأمنية على زيادة الحضور لـ30 ألف لكن المحاولات الأهلاوية مازالت مُستمرة لوصول الجماهير لـ45 أو 50 ألف مُشجع من أجل حشد أكبر عدد من الجماهير لتشجيع اللاعبين في هذه المباراة المهمة على أمل تحقيق الانتفاضة الكروية.