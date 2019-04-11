12000 ملتقى فكرى للأوقاف برمضان

11 أبريل 2019 - 10:08 ص

شارك جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، فى بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث ووزارة الأوقاف لإقامة (12000)، ملتقى فكرى في شهر رمضان بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا.

وأشارت الأوقاف فى بيان لها، إلى أن ذلك سيكون في ألف مسجد من المساجد الكبرى بواقع ثلاث لقاءات أسبوعية يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر أو أستاذ من أساتذة الجامعة.

ولفتت الوزارة إلى نشر أسماء المساجد المشاركة والعلماء المشاركين بكل مسجد ومحافظة لاحقا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين الأزهر ووزارة الأوقاف.