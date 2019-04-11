100 شخصية مقربة من البشير رهن الاعتقال

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أفادت مصادر سودانية بأنه تم اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما نقلته العربية.

ووفق المصادر فقد تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

يأتي هذا مع يأتي هذا بالتزامن مع التأكيد على تعيين قيادات جديدة على رأس السلطة في السودان .

ولا يزال المتظاهرون  يتدفقون إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح اليوم الخميس أن بيانا هاما سيصدر عن القوات المسلحة، والذي يترقبه الشارع السوداني الآن.


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