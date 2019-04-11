» التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي

11 أبريل 2019 - 09:56 ص

استقر السويسري كريستان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة الليلة أمام المصرى ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون، من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس "جروس"، إعادة المغربى حميد أحداد للتشكيلة البيضاء فى مركز الجناح الأيسر، مع عودة أحمد سيد "زيزو" لمركز الجناح الأيمن، مع المفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز، للتواجد بجوار طارق حامد، لتعويض غياب فرجانى ساسى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

فى حراسة المرمى محمود جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أو محمد إبراهيم وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب.

كما يغيب حازم إمام الظهير الأيمن عن المباراة بعد الإصابة التى تعرض لها فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى مباراة سموحة، ليبتعد اللاعب عن المشاركة لمدة 10 أيام.