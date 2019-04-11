بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

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يترقب الشعب السوداني بعد قليل بيان من الجيش السوداني بشأن إسقاط حكم الرئيس عمر البشير من منصبه وتشكيل مجلس انتقالي لفترة مؤقته لادارة شئون البلاد.

وقال التليفزيون السودانى الرسمي اليوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانًا مهمًا بعد قليل، وقامت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية.

وكانت فضائية "سكاى نيوز" قد نشرت أن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية فى أم درمان وتطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان، موضحة أن سيارات عسكرية تحيط بالمبنى.

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