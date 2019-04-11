  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

مواكب

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم

السودان

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

الدكتور طارق شوقى

"البنك الدولى" يعلن دعمه لمبادرة الرئيس فى التعليم والصحة

البرادعي

البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

الرئيس السيسي و فاروق الباز

فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

صلاح

رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب

الجيش السوداني - أرشيفية

بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

تظاهرات السودان

100 شخصية مقربة من البشير رهن الاعتقال

فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

آخر الأخبار

الرئيس السيسي و فاروق الباز
الرئيس السيسي والباز

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الوزير يكشف عن سر دار بينه و بين الرئيس لأول مرة

#

تعرف على الإعلامى الذى رفضت نوال الزغبي الزواج منه

#

أردوغان يؤكد: نحن على اتصال بالأسد

#

الخرباوي يتبرأ من الإخوان : "عمري ما كنت منهم"

الاهلى

بطولة

لاسارتي

صندوانز

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عن حديث دار بينه وبين الرئيس عبد الفتح السيسي لأول مرة على الهواء قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلبه وقت ترشحه للرئاسة وقال له إنه وضع مشروع "ممر التنمية" في برنامجه الانتخابي، وبحث معه تنفيذ المشروع.

وأضاف "الباز"، في لقاء مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "أون أي" الفضائية، أنه قال للسيسي إن الممر الطولي هو آخر شيء يجب أن يتم تنفيذه بعد الانتقال أفقيًا إلى الأماكن الجديدة، لكي لا يكون مجرد شارع في الصحراء.

وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدًا، وفي عام 1985 كان سيتكلف 6 مليارات دولار، ووقت حكومة أحمد نظيف أجروا دراسة عليه فوجدوا أنه يتكلف 27 مليار دولار، وحاليًا قد يحتاج إلى 40 مليار دولار.

ولفت العالم المصري إلى أن فكرة مشروع ممر التنمية جاءت من فكر الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي كان يريد غزو الصحراء، وكلفه بدراسة هذا المشروع.

وأوضح أن الممر عبارة 25 منفذ إلى الصحراء، تعتمد على الانتقال إلى المنطقة الأقرب للمنطقة التي نعيش فيها، ثم التوسع أفقيًا في الصحراء، ثم يتم ربطها بممر طولي يصل من البحر المتوسط إلى العلمين إلى جنوب أفريقيا وليس نهاية مصر فقط، موضحًا أن المشروع "ينفع القارة كلها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مستريح جديد ينصب على المواطنين فى 70 مليون جنيه بالخانكة
» معتصمو السودان: مستمرون فى الشوارع لحين تحقيق أهدافنا
» تشييع جثمان "الجندي" ظهر اليوم من مسقط رأسه
» سر تأخر بيان الجيش السوداني
» مقتل طفلة بعد 3 أيام من اختفائها فى كرداسة
» التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي
» تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى 6 أشهر
» مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده
» المقاولون العرب تستدرج "الحرس" بالجبل الأخضر
» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي
» الجندي: اللي يرمي زبالة في الشارع احبسوه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول