فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

11 أبريل 2019 - 09:53 ص

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عن حديث دار بينه وبين الرئيس عبد الفتح السيسي لأول مرة على الهواء قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلبه وقت ترشحه للرئاسة وقال له إنه وضع مشروع "ممر التنمية" في برنامجه الانتخابي، وبحث معه تنفيذ المشروع.



وأضاف "الباز"، في لقاء مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "أون أي" الفضائية، أنه قال للسيسي إن الممر الطولي هو آخر شيء يجب أن يتم تنفيذه بعد الانتقال أفقيًا إلى الأماكن الجديدة، لكي لا يكون مجرد شارع في الصحراء.



وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدًا، وفي عام 1985 كان سيتكلف 6 مليارات دولار، ووقت حكومة أحمد نظيف أجروا دراسة عليه فوجدوا أنه يتكلف 27 مليار دولار، وحاليًا قد يحتاج إلى 40 مليار دولار.



ولفت العالم المصري إلى أن فكرة مشروع ممر التنمية جاءت من فكر الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي كان يريد غزو الصحراء، وكلفه بدراسة هذا المشروع.



وأوضح أن الممر عبارة 25 منفذ إلى الصحراء، تعتمد على الانتقال إلى المنطقة الأقرب للمنطقة التي نعيش فيها، ثم التوسع أفقيًا في الصحراء، ثم يتم ربطها بممر طولي يصل من البحر المتوسط إلى العلمين إلى جنوب أفريقيا وليس نهاية مصر فقط، موضحًا أن المشروع "ينفع القارة كلها".

