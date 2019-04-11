مستشار بن زايد للسودانيين: "زال الكابوس"

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عبد الخالق عبد الله
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وجه عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي رسالة للشعب السوداني يبارك له على نجاح التظاهرات وعزل البشير.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر: "طال انتظاركم وانتهى الكابوس وهذا يومكم في التاريخ العربي المعاصر ومن حقكم أن تفرحوا وقد حان وقت بناء سودان جديد".

وكان عبد الخالق عبد الله كتب أمس أيضًا على حسابه: "يبدو أن رئيسا عربيا آخر استمر في الحكم لعقود سيغادر مجبرا، وربما قريبًا بسبب ضغط الحراك الشعبي السلمي"، في إشارة منه إلى الرئيس السوداني عمر البشير.

يذكر أن عبد الله أيضًا عقب استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة كان قد بعث برسالة للشعب الجزائري قائلاً: "رسالة الجزائر لـ 14 نظامًا جمهوريًا عربيًا: لا لرئيس عربي مدى الحياة بعد اليوم. اخجلوا واسمعوا واتعظوا وغادروا مبكرا بكرامتكم يرحمكم شعبكم".

وأضاف: "من حق الشعب الجزائري أن يفرح فقد حقق إنجازًا تاريخيًا في وقت قياسي وبأسلوب حضاري ومن واجبنا أن نفرح له ومعه، فهذا الأسبوع هو أسبوع الجزائر في التاريخ العربي المعاصر.. حفظ الله الجزائر".

وتساءل قائلاً: "سؤال الساعة في الجزائر هل سيتمكن عبد القادر بن صالح على قيادة واحدة من أصعب المحطات السياسية في تاريخ الجزائر وأشدّها تعقيدًا"؟

كما ثمن الدور الذي قام به الجيش الجزائري: "الجيش الوطني الجزائري ممثلا في رئيس أركانه وقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الجزائري وساهم في رفع سقف مطالبه وحمى مسيراته السلمية ودافع عن مواد الدستور وتصدى للتدخل الخارجي والآن أمامه مهمة أكبر وأكبر هو الحفاظ على التلاحم الوطني والاستقرار السياسي ونجاح تحول الجزائر لما بعد بوتفليقة".


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