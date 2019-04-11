منع موظفى التليفزيون السوداني من دخول المبنى

11 أبريل 2019 - 09:44 ص

تتسارع وتيرة الأحداث في السودان، عقب وضع الرئيس السوداني عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

ووفقًا لرويترز فإن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان وصل منذ قليل إلى مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني.

بينما نقلت "سكاي نيوز" عربية أن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس انتقالي.

وأضافت أن خلافًا داخل الجيش بشأن تعيين عوض بن عوف رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي.

وبحسب ما نقلته عن مصادر في القوات المسلحة فإن الجيش سيقوم بإدارة شئون البلاد عبر مجلس عسكري، كما تم منع موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون من دخول المبنى.

وفي ذات السياق نقلت رويترز عن مصادر حكومية سودانية تؤكد تنحي الرئيس عمر البشير وأن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس انتقالي.

يأتي هذا عقب قيام قوات الجيش السوداني تحتجز الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

كما تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الرحلات الجوية، بالإضافة إلى اعتقال الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، وسط حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.