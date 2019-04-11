"بيراميدز" العنيد يواجه طموح الاتحاد

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يدخل فريق الاتحاد السكندرى اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويأمل الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن مواصلة الضغط على الأهلى للحاق بأهل القمة فى محاولة الاستفادة من تعثرات القطبين فى الأسابيع المقبلة.

فيما طالب حلمى طولان المدير الفنى لزعيم الثغر لاعبيه بالتماسك أمام كتيبة بيراميدز بحثاً عن حصد النقاط الثلاث وتقديم مباراة مميزة.  

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.


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