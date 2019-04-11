نوال السعداوي: "عاوزين يستعبدونا بالحجاب"

11 أبريل 2019 - 09:37 ص

واصلت الدكتورة نوال السعداوي، المفكرة المصرية، هجومها على الحجاب قائلة: "الحجاب نظام لا علاقة له بالأديان الثلاثة ولكنه "نظام عبودي" -حسب تعبيرها.



وأضافت "السعداوي" في تصريحات عرضها برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية: "أن الحجاب بدأ في العبودية قبل اليهودية، وجاء في اليهودية، ثم ورثته المسيحية، ثم ورثه الإسلام".



وتابعت: "يعني الحجاب لا علاقة له بالأديان الثلاثة،هو نظام عبودي طبقي أبوي جاء في التاريخ لاضطهاد المرأة، معقبة: "من يطالبنا بالحجاب عاوز يستعبدنا، دول عاوزين يستعبدونا". ‏ ‏

