  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

مواكب

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم

السودان

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

الدكتور طارق شوقى

"البنك الدولى" يعلن دعمه لمبادرة الرئيس فى التعليم والصحة

البرادعي

البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

الرئيس السيسي و فاروق الباز

فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

صلاح

رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب

الجيش السوداني - أرشيفية

بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

تظاهرات السودان

100 شخصية مقربة من البشير رهن الاعتقال

نوال السعداوي: "عاوزين يستعبدونا بالحجاب"

الحياة السياسية

الدكتورة نوال السعداوي
السعداوي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سمية الخشاب بالحجاب أمام الكعبة

#

شاهد.. "دينا" بالحجاب

#

تطورات جديدة في الحالة الصحية للكاتبة نوال السعداوي

#

حقيقة إصابة نوال السعداوى بـ"العمي"

القاهرة و الناس

الحجاب

نوال السعداوى

واصلت الدكتورة نوال السعداوي، المفكرة المصرية، هجومها على الحجاب قائلة: "الحجاب نظام لا علاقة له بالأديان الثلاثة ولكنه "نظام عبودي" -حسب تعبيرها.

وأضافت "السعداوي" في تصريحات عرضها برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية: "أن الحجاب بدأ في العبودية قبل اليهودية، وجاء في اليهودية، ثم ورثته المسيحية، ثم ورثه الإسلام".

وتابعت: "يعني الحجاب لا علاقة له بالأديان الثلاثة،هو نظام عبودي طبقي أبوي جاء في التاريخ لاضطهاد المرأة، معقبة: "من يطالبنا بالحجاب عاوز يستعبدنا، دول عاوزين يستعبدونا". ‏ ‏

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مستريح جديد ينصب على المواطنين فى 70 مليون جنيه بالخانكة
» معتصمو السودان: مستمرون فى الشوارع لحين تحقيق أهدافنا
» تشييع جثمان "الجندي" ظهر اليوم من مسقط رأسه
» سر تأخر بيان الجيش السوداني
» مقتل طفلة بعد 3 أيام من اختفائها فى كرداسة
» التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي
» تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى 6 أشهر
» مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده
» المقاولون العرب تستدرج "الحرس" بالجبل الأخضر
» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي
» الجندي: اللي يرمي زبالة في الشارع احبسوه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول