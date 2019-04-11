"الداخلية" يبحث عن الهروب من شبح الهبوط

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يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الداخلية فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويأمل علاء عبد العال مدرب الداخلية فى إنهاء نغمة التعادلات التى تسيطر على فريقه منذ بداية الموسم حتى بات الفريق الأكثر تحقيقًا للتعادل برصيد 14 مباراة مطالبًا لاعبيه بالتخلص من نغمة الهبوط وعودة الانتصارات.  

فيما طالب البلجيكى لوك ايميل مدرب الطلائع لاعبيه باستعادة العروض الجيدة من أجل تحقيق النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول ترتيب الدورى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بالجدول برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.


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