"اللي يرفض التعديلات الدستورية وحد يتعرضله يكلمني"

11 أبريل 2019 - 09:20 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، احترامه لجميع الآراء الخاصة بالتعديلات الدستورية سواء المؤيدة أو الرافضة قائلا: "قول اللي يعجبك أنت حر".



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد": "لو أي حد معارض للتعديلات، وحد كلمه أو قرب منه، يكلمني وهطلعه على الهواء.



وتابع: "سواء كنت مؤيد أو معارض، هل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عارضك فى جلسات الحوار المجتمعي، ومنعك من إكمال الحديث، أنت حر تحدث بما ترغب به".

