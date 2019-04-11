"اللي يرفض التعديلات الدستورية وحد يتعرضله يكلمني"

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أكد الإعلامي أحمد موسى، احترامه لجميع الآراء الخاصة بالتعديلات الدستورية سواء المؤيدة أو الرافضة قائلا: "قول اللي يعجبك أنت حر".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد": "لو أي حد معارض للتعديلات، وحد كلمه أو قرب منه، يكلمني وهطلعه على الهواء.

وتابع: "سواء كنت مؤيد أو معارض، هل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عارضك فى جلسات الحوار المجتمعي، ومنعك من إكمال الحديث، أنت حر تحدث بما ترغب به".

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