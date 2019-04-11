  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

مواكب

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم

السودان

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

الدكتور طارق شوقى

"البنك الدولى" يعلن دعمه لمبادرة الرئيس فى التعليم والصحة

البرادعي

البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

الرئيس السيسي و فاروق الباز

فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

صلاح

رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب

الجيش السوداني - أرشيفية

بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

تظاهرات السودان

100 شخصية مقربة من البشير رهن الاعتقال

مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده

الصفحة الأخيرة

الفنان محمود الجندي
الفنان محمود الجندي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

7 تصريحات نارية لمحمود الجندي قبل وفاته: هذا الفنان ليس رجلا

#

"الخارجية" العراقية ترد على "تمجيد" صدام

#

الرئيس الفلسطيني: إننا نعمل من أجل شباب إسرائيل

#

عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

الإلحاد

خالد منتصر

محمود الجندي

سيد القمني

كشف الفنان الراحل محمود الجندي عن مروره بفترة من "التوهان" أدت به للإلحاد قبل أن يعود إلى دينه بشكل أكثر قوة.

و قال "الجندي" في تصريحات سابقة، إن كُتب سيد القمني سبب فترة الحيرة والتوهان الفكري لديه «إلحاده»، مشيرًا إلى أن ما أنقذه من الإلحاد رسالة ربانية بعد أن احترقت شقته واحترق معها تلك الكُتب.

وأضاف "الجندي" في حوار قديم له مع «المصري اليوم»، أن سيد القمني وكتابه حروب دولة الرسول هو سبب فترة الحيرة والتوهان الفكري لديه واتجاهه للإلحاد، مضيفًا، أن ما أنقذه من هذه المرحلة هو حريق وقع بشقته والتهم هذه الكتب جميعها، والتي وصفها بالكفر والضلال، بالإضافة إلى أنه اعتبر أن هذا الحريق رسالة إلهية.

وأضاف الجندي، "توبت ومن النهارده ماليش دعوة بكلام سيد القمني المتطرف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مستريح جديد ينصب على المواطنين فى 70 مليون جنيه بالخانكة
» معتصمو السودان: مستمرون فى الشوارع لحين تحقيق أهدافنا
» تشييع جثمان "الجندي" ظهر اليوم من مسقط رأسه
» سر تأخر بيان الجيش السوداني
» مقتل طفلة بعد 3 أيام من اختفائها فى كرداسة
» التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي
» تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى 6 أشهر
» مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده
» المقاولون العرب تستدرج "الحرس" بالجبل الأخضر
» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي
» الجندي: اللي يرمي زبالة في الشارع احبسوه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول