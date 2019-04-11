» مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده

11 أبريل 2019 - 09:19 ص

كشف الفنان الراحل محمود الجندي عن مروره بفترة من "التوهان" أدت به للإلحاد قبل أن يعود إلى دينه بشكل أكثر قوة.



و قال "الجندي" في تصريحات سابقة، إن كُتب سيد القمني سبب فترة الحيرة والتوهان الفكري لديه «إلحاده»، مشيرًا إلى أن ما أنقذه من الإلحاد رسالة ربانية بعد أن احترقت شقته واحترق معها تلك الكُتب.

وأضاف "الجندي" في حوار قديم له مع «المصري اليوم»، أن سيد القمني وكتابه حروب دولة الرسول هو سبب فترة الحيرة والتوهان الفكري لديه واتجاهه للإلحاد، مضيفًا، أن ما أنقذه من هذه المرحلة هو حريق وقع بشقته والتهم هذه الكتب جميعها، والتي وصفها بالكفر والضلال، بالإضافة إلى أنه اعتبر أن هذا الحريق رسالة إلهية.

وأضاف الجندي، "توبت ومن النهارده ماليش دعوة بكلام سيد القمني المتطرف".