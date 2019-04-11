رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب

11 أبريل 2019 - 09:19 ص

وجه "بينتو دا كوستا" رئيس نادي بورتو البرتغالي انتقادات غاضبة لحكم لقاء فريقه امام ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب عدم طرد لاعب فريق "الريدز" محمد صلاح بعد التدخل الذي وصفه بالعنيف مع قائد الفريق بورتو دانيلو.



وخلال المباراة، ارتكب صلاح مخالفة عنيفة بحق قائد بورتو دانيلو، عندما دهس ساقه بعنف خلال لعبة مشتركة، لكن الحكم رفض الاستعانة بتقنية الفيديو لمراجعة الواقعة.

وقال دا كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "يجب أن يشكر دانيلو الله لأن هذا تدخل بهدف كسر ساقه، أنا عن نفسي أشكر الله لأن ساقه ليست مكسورة".

ويعتقد الفريق الضيف أنه عانى من معايير مزدوجة خلال اللقاء، خصوصا بعدما حصل لاعبه فيليبي عن بطاقة صفراء بعد تدخل بدا عاديا مقارنة مع تدخل صلاح.

وكان ليفربول قد تغلب على بورتو بهدفين نظيفين، قبل القسم الثاني من المواجهة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "دراجاو".