» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي

أحمد عادل شعبان
نفى الفنان الراحل محمود الجندي حقيقة اتباعه المذهب الشيعي ، مؤكدًا أن هذا الأمر عارِ تماما من الصحة .
وقال "الجندي" خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" قبل شهرين تقريبا : "ناس كتير طلعت الإشاعة دي عشان أنا رحت العراق".
وأضاف: "أنا كنت رايح أحضر مهرجان سينمائي في العراق ولبست لبس جيش بسبب إني كنت في موقع توفي فيه الكثير من العراقيين".
وتابع: "حبيت ألبس لبس الجيش العراقي لإظهار تعاطفي ضد المجزرة الإنسانية التي حدثت في العراق".
وتوفي اليوم محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة بعد وعكة صحية مفاجئة.
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