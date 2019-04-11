» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي

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محمود الجندي
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محمود الجندي يكشف حقيقة اعتناقه "المذهب الشيعي"

المذهب الشيعي

محمود الجندي

نفى الفنان الراحل محمود الجندي حقيقة اتباعه المذهب الشيعي ، مؤكدًا أن هذا الأمر عارِ تماما من الصحة .

وقال "الجندي" خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" قبل شهرين تقريبا : "ناس كتير طلعت الإشاعة دي عشان أنا رحت العراق".

وأضاف: "أنا كنت رايح أحضر مهرجان سينمائي في العراق ولبست لبس جيش بسبب إني كنت في موقع توفي فيه الكثير من العراقيين".

وتابع: "حبيت ألبس لبس الجيش العراقي لإظهار تعاطفي ضد المجزرة الإنسانية التي حدثت في العراق".

وتوفي اليوم محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة بعد وعكة صحية مفاجئة.

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