» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي

11 أبريل 2019 - 09:13 ص

نفى الفنان الراحل محمود الجندي حقيقة اتباعه المذهب الشيعي ، مؤكدًا أن هذا الأمر عارِ تماما من الصحة .



وقال "الجندي" خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" قبل شهرين تقريبا : "ناس كتير طلعت الإشاعة دي عشان أنا رحت العراق".



وأضاف: "أنا كنت رايح أحضر مهرجان سينمائي في العراق ولبست لبس جيش بسبب إني كنت في موقع توفي فيه الكثير من العراقيين".



وتابع: "حبيت ألبس لبس الجيش العراقي لإظهار تعاطفي ضد المجزرة الإنسانية التي حدثت في العراق".



وتوفي اليوم محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة بعد وعكة صحية مفاجئة.

