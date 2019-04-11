» الجندي: اللي يرمي زبالة في الشارع احبسوه

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السجن

خالد الجندي

دي إم سي

الأزهر

غضب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تصرفات بعض المواطنين على الطرق ومنها إلقاء القمامة من نوافذ سياراتهم ، قائلا: "اللى بشوفه بيعمل كدة بعرف أنه مش متربى، وبجرى وراه عشان أعرفه خطأه".

وأضاف "الجندى" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "أنا شايف إن أهالى المنطقة بتاع البساتين والمعادى دول لازم يتحقق معاهم .

و تابع الجندي قائلا :" كل شوية تلاقى حد طالع بأكياس زبالة كبيرة يرميها على طلعة الدائرى، دون مراعاة سياحة أو أى حاجة دول اللى بيعملوا كده استحالة يكونوا بشر دى كائنات حية غريبة، مينفعش معاهم وعظ ولازم يكون فى حل قانونى يصل إلى الحبس، لو عاوزين حال بلدنا يتصلح".

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