» المقاولون العرب تستدرج "الحرس" بالجبل الأخضر

11 أبريل 2019 - 09:10 ص

يستدرج فريق المقاولون العرب نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وشدد عماد النحاس مدرب المقاولون على لاعبيه ضرورة استعادة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى بشكل تدريجى حال استمرار حصد نقاط المباريات المقبلة.

فيما يبحث طارق العشرى مدرب الحرس عن الاستفاقة من الهزيمة فى الديربى السكندرى مع سموحة بمحاولة خطف فوز يعزز من فرص بقاؤه فى الممتاز.

ويحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الحرس المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.