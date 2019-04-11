"أبو الغيط" يحذر من انفجار فلسطيني قادم

11 أبريل 2019 - 09:02 ص





حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من انفجار فلسطينى قادم ، قائلا: أحذر العالم أن الانفجار الفلسطيني قادم لا محالة بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلى.



وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "إذا لم تتوقف إسرائيل عن ممارستها سيأتى الانفجار والمسألة وقت لا أكثر، ولابد من فرض حل علي الدولتين ".



و تابع ،بأن الجامعة العربية لديها موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعليه سنستخدم كافة السبل الاقتصادية فى مواجهة الدول الداعمة للاحتلال، موضحاً أن الدول العربية التى تدعم القضية الفلسطينية فى مجلس الأمن ونتصدى للداعمة للاحتلال الإسرائيلى ".

