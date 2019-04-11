وضع البشير قيد الإقامة الجبرية واعتقال وزير دفاعه السابق

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البشير
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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البشير

أفادت قناة "سكاي نيوز" نقلًا عن مصادر بأن قوات الجيش السوداني تحتجز الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت القناة أن مطار الخرطوم تم إغلاقه أمام الملاحة الجوية.

كما تم اعتقال الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، وسط حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.

وكشفت القناة أن ضباطًا من الجيش وصلوا إلى الإذاعة السودانية وأعلنوا أنهم سيوجهون بيانًا للشعب قريبًا جدًا، في الوقت الذي طالبت قوى إعلان الحرية من المعتصمين عدم مغادرة ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وذكرت القناة أن مصادر سياسية لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، موضحة أن مصادر قالوا إن حركة اعتقالات واسعة تجرى لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

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