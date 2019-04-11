7 تصريحات نارية لمحمود الجندي قبل وفاته: هذا الفنان ليس رجلا

11 أبريل 2019 - 07:23 ص

ظهر الفنان الراحل محمود الجندي في لقاء تلفزيوني قبيل شهرين من وفاته التي حدثت فجر اليوم.



وبدا في تصريحات "الجندي" نوعا من الغضب والضيق تجاه الأوضاع الفنية وبخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الفنانين الكبار.



وفيما يلي بعض تصريحات "الجندي" في برنامج "حفلة 11" مع سمر يسري:



1- -ابتعدت حفاظًا على كرامتي.

2-السلوكيات كلها اتغيرت والقيم كلها اتغيرت زي احترام الكبير واحترام الخبرة.

3-إحنا زمان لما كان يخش عليا ممثل أكبر مني لازم أقف له والكبير ببوس إيده مش عيب ولا استصغار من نفسي لكن إحنا اتعودنا إن الكبير له احترامه.

4-مبقاش فيه احترام بقى فيه ولد لسه طالع جديد بقا متخيل إنه المتحكم وإنه النجم وإنهم يلبوا له كل طلباته بصرف النظر عن الباقي.

5-المحطات مبقتش بتحترمنا.

6-عمري ما عملت حاجة أنا مش مقتنع بيها حتى المقاولات كانت تجارية مش فنية والدور لو أنا مش حابه ومصدقه قوي مش هعمله.7- علاقتي بالفنان فاروق الفيشاوي متميزة ومفيش مشاكل خالص وأتمنى أن يخرج من محنة المرض بكل خير ، أما عن ابنه أحمد فهاجمته بسبب أنه لديه (تاتو) ودا (مش شغل رجالة خالص) ، حاولت كتير أنصحه وأغير من مساره لكني فشلت .. الرجولة بشكل أو بآخر مرتبطة بالمظهر .. والتاتو مالهوش علاقة بالرجولة.