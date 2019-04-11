وفاة الفنان القدير محمود الجندي

أحمد عادل شعبان
توفي الفنان القدير محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة داخل منزله بالقاهرة .
وأعلن أشرف زكي - نقيب الممثلين - أن العزاء سيكون في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم الخميس ، حيث مسقط رأس الفنان الراحل .
و نعى الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، الفنان القدير محمود الجندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منذ قليل، معلنًا وفاته بكل الأسى.
وقال "عبد الرحمن" عبر "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمود الجندي".وأضاف الفنان الكوميدي: "اللهم ارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد".
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