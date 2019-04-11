إبراهيم فايق: مهاجم الأهلي "قليل الأدب"

11 أبريل 2019 - 05:38 ص

وصف الإعلامي إبراهيم فايق ، نجم الأهلي رمضان صبحي بوصف غير متوقع بعد أدائه في مباراة المقاصة.



وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "قليل الأدب برضه رمضان صبحي ده".



وتأتي تغريدة "فايق" على سبيل الإشادة بـ"صبحي" بعد قيامه بمراوغة 2 من لاعبي المقاصة بشكل مهين خلال هجمة خطيرة للأهلي قبل أن يقوم زميلهم الثالث بإنقاذ الموقف.



وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين مقابل هدف ليعتلي قمة جدول الدوري مؤقتا لحين مباراة الزمالك والمصري.

