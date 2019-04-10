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اعتقال أكثر من 100 مشجع في أمستردام

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الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

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اعتقلت الشرطة الهولندية أكثر من 100 مشجع ليوفنتوس قبل مواجهة في ضيافة أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت "سكاي نيوزط ان الشرطة اعتقلت بعض مشجعي أياكس وأطلقت مدافع المياه خارج الملعب.

وقالت شرطة أمستردام إنها اطلقت مدافع المياه لإخماد نيران وألعاب نارية بينما كان جمهور أياكس صاحب الأرض يتجمع خارج ملعب المباراة.

واعتقلت الشرطة أيضا عددا من المشجعين وضبطت معهم ألعابا نارية بعدما حذرت قبل أيام من المباراة بأنها لن تسمح للجماهير باشعال الألعاب النارية خارج الملعب فيما أصبح طقسا تقليديا قبل انطلاق المباريات.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها اعتقلت مجموعتين منفصلتين من المشجعين الإيطاليين بعد أن ثبت أنهم يحملون ألعابا نارية إضافة إلى عصي ورذاذ فلفل ومفكات ومطرقة.

وأضافت الشرطة أن المجموعة الأولى ضمت نحو 46 من مشجعي يوفنتوس اعتقلوا عند محطة مترو قريبة من الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة في وقت تنسق فيه القوات الهولندية والإيطالية العمل معا لتحديد مثيري الشغب المحتملين.

وقالت الشرطة الهولندية إنها أوقفت واحتجزت المجموعة الثانية المكونة من 61 شخصا بالقرب من الاستاد.

ونشرت الشرطة على موقعها على الإنترنت صورا لبعض المواد التيتم مصادرتها وكان من بينها سكين.


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