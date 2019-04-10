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120 قتيلًا وجريحًا فى صفوف قوات حفتر

عرب وعالم

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري

وكالات

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أعلن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، وجود 92 جريحًا، منهم حوالي 25 جريحًا بإصابات بسيطة، فضلًا عن 5 حالات في العناية المركزة، معقبًا: "حتى هذه اللحظة لدينا 28 شهيدًا في كل العمليات العسكرية".

وأكد "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفي، انعقد اليوم الأربعاء، عدم وجود أسرى بين صفوف القوات، كما "لم نبلغ حتى الآن عن وجود أي مفقود في العمليات العسكرية في طرابلس"، حسب قوله.

وقال "المسمارى"، إن "هناك فبركات وصور لأطفال في طرابلس على أساس أنهم من القوات المسلحة، وهذا أمر تعودنا عليه، ولا يوجد لدينا مفقود واحد في قواتنا".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية "لتطهير طرابلس" والتي تعرف بـ"طوفان الكرامة"، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.


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