» «البحوث الفلكية» ينشر إمساكية شهر رمضان

أصدر معمل أبحاث الشمس بالمركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إمساكية شهر رمضان لعام 1440 هجريا، والمقرر أن يكون مطلعه يوم 6 مايو المقبل.

وأكد الدكتور جاد القاضي، مدير مركز البحوث الفلكية، أن عدد ساعات الصوم تبدأ بـ15 ساعة و3 دقائق، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة، لافتًا إلى أن اليوم الأول أقصر يوم في عدد ساعات الصيام.

وأضاف "القاضي" أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون 4 يونيو المقبل، وستكون صلاة العيد في تمام الخامسة و19 دقيقة صباحًا.

وشهدت رؤية هلال شهر شعبان تضاربًا بين المعهد القومى للبحوث الفلكية، ودار الإفتاء المصرية، ففى الوقت الذي حدد المركز أن 6 أبريل هو غرة شهر شعبان وعدته 30 يوما، على أن يكون 6 مايو غرة شهر رمضان، وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن 7 ابريل الماضي هو غرة شعبان لعام 1440 هجريا.