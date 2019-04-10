» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المقاصة بهدف «فتحي»

10 أبريل 2019 - 08:55 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

يحتل الأهلى قبل انطلاق المباراة المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذى يملك فى جعبته 59 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.

بدأت المباراة بضغط أهلاوي وكاد صالح جمعة أن يفتتح النتيجة للفريق الأحمر بعد حصول الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها صالح جمعة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للفريق الفيومي.

دخل مصر المقاصة المباراة بعد مرور 7 دقائق وشكل خطورة على دفاعات الأهلى، قبل أن ينحصر اللعب فى وسط الملعب وتبادل الفريقان اهداء الكرات ،قبل أن يعود الأهلى للسيطرة على مجريات الأمور ولكن دون تشكيل خطورة على دفاعات الفريق الفيومي.

نجح صالح جمعة فى تشكيل خطورة على دفاعات مصر المقاصة بفضل تمريراته البينية المتقنة إلا أن مهاجمي الفريق الأحمر لم ينجحوا فى استغلال معظمها، وأنطلق وليد أزارو من الجبهة اليمنى فى الدقيقة 14 ومرر الكرة لأجاي الذي سدد الكرة فوق العارضة.

واصل الأهلى من ضغطه الهجومي أملاً فى إدراك هدف التقدم على المقاصة، وأنفرد النيجيري جونيور أجاي فى الدقيقة 23 وسدد كرة قوية أبعدها أحمد عادل ببراعة بعد تلقيه بينية رائعة من عمرو السولية.

أحرز حمدي فتحى الهدف الأول للنادي الأهلى فى الدقيقة 24 من ضربة رأسية بعد تلقيه عرضية متقنة من محمود وحيد، استمر ضغط الأهلى فى محاولة لإدراك هدف الاطمئنان إلا أن دفاعات الفريق الفيومي كانت بالمرصاد.

أفسد دفاع مصر المقاصة هجمات الأهلى من على حدود منطقة الجزاء خاصة من جانب الثنائي حسين الشحات وصالح جمعة الذي فقد كلاً منها الكرة كثيراً قبل إرسال التمريرات الحاسمة أو التصويب من على حدود منطقة الجزاء.

فى الدقيقة 43 سدد حسين الشحات كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات المقاصة وغيرت اتجاهها وكادت تباغت أحمد عادل عبم المنعم حارس مصر المقاصة إلا أن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات، بعدها بدقيقتين أطلق محمد معروف حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.