» قوات حفتر تسيطر على إدارة الجوازات بطرابلس

10 أبريل 2019 - 08:33 م

أعلن مصدر عسكري في قوات الجنرال الليبى خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على مقر إدارة الجوازات والجنسية في منطقة صلاح الدين، على بعد عشرة كيلومترات من وسط ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "قوات الجيش الليبي قد تمكنت من السيطرة على مقر مصلحة الجوازات والأحوال الجنسية في منطقة صلاح الدين".

وأشار المصدر إلى أن "صلاح الدين تبعد هذه المنطقة حوالي 10 كم عن وسط العاصمة فيما تراجعت قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بعد تقدمات كبيرة للجيش الليبي في محاور القتال لدخول وسط طرابلس".

وأضاف المصدر أن "طيرانا حربيا تابع لحكومة الوفاق قام بقصف منطقة قصر بن غشير جنوب غربي العاصمة وأسفر عن تدمير منزل أحد المواطنين"

فيما أوضحت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تتقدم إلى منطقة السواني وهو محور آخر يبتعد على العاصمة أقل من 10 كم".

وكان مدير إعلام الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، خليفة العبيدي، أعلن اليوم الأربعاء عن تواصل عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، مع الجيش وإبلاغه بقرارها التخلي عن السلاح، فيما تستمر المعارك مع جيش حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على طرابلس.

وكتب العبيدي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "مجموعات كبيرة من الشباب الذين كانوا منضمين للميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية فتحوا قنوات اتصال مع الجيش تلبية لنداء القائد العام من خلال إلقائهم لسلاحهم والتزامهم لبيوتهم، وهم بالتالي وفقا للأوامر العسكرية آمنون".