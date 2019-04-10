علاء مبارك ينشر فيديو لوالده تنبأ فيه بـ«الخطر الداهم»

10 أبريل 2019 - 07:46 م

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مقطع فيديو لوالده، يكشف فيه رؤيته للجماعات الإرهابية، وتوقعه للخطر الداهم الذى يشكل تهديدًا للعالم.

وحذر "مبارك"، خلال لقاء له مع إحدى الإذاعات الأجنبية، من الجماعات الإرهابية المنتشرة فى كل مكان خاصة فى أفغانستان وإيران والسودان وأيضًا فى أمريكا ومصر والجزائر، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات ستكون أشد خطرًا من نقص المياه، وستكون السلاح الأكثر تدميرًا فى العالم.

وقال الرئيس الأسبق خلال الفيديو الذى نشره "علاء" على موقع "تويتر"، إنه حذر مرارًا وتكرارًا من خطر الإرهاب على دول العالم، إلا أن الأمر لم يُأخذ على محمل الجد، حتى طال الإرهاب هذه الدول، مشيرًا إلى أنه طالب بعقد قمة تجتمع بغرض مناقشة الطرق والوسائل التى يجب اتخاذها لمواجهة الإرهاب.