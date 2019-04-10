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«شيرين»: أنا ضحية إعلامي يعيش في تركيا

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شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

متابعات - خالد الشرقاوي

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أكدت نقابة الموسيقيين، التزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالحضور أمام لجنة التحقيق، مساء اليوم الأربعاء، وأكدت في التحقيقات أنها تنتمي إلى مصر وترفض التشكيك في وطنيتها، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأحد في استعمال مقطع مدبلج من حفل غير مصور أو مسجل للإساءة إلى مصر.

وأوضحت النقابة في بيان، أن "شيرين تنتظر قرار لجنة التحقيق وهى على قناعة بأن الدليل الوحيد الذي قدم ضدها من الشاكي، وهو من أدعياء الشهرة وهو صنيعة إعلامي مصري يعيش في تركيا ووظفه في إطار برنامجه المستهدف أمن مصر واستقرارها، وترفض تمامًا أن يكون له مصداقية لم تمتع بها أبدًا".

وأضافت أنها تربّت في حي القلعة، وتعتز بأنها تعيش مع أسرتها تنعم بدفء شمس مصر، وتحرص على التغني بالنشيد القومي في كل مناسبة بل وفي المدرسة التي تتلقى فيها ابنتيها العلم.

وأعربت شيرين، عن استيائها من تصريحات عدائية غير مسؤولة ممن يكيدون لها بغرض الوقيعة بينها وبين نقابتها الفنية التي أجلتها وأكبرتها، واحتمت بجدرانها وهي ترد على اتهامات ظالمة، وهو ما فنده محاميها حسام لطفي بمذكرة وافية وست حوافظ مستندات دللت بها على كيدية الاتهامات.

وكشفت الفنانة شيرين عن أنها تعد أغنية جديدة في حب وطنها لتكون أبلغ رد على من يسعون إلى رشقها بحجارة الحسد الأسود الذي لا وجود له في قلوب جمهورها المصري والعربي.


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