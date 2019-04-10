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قتلى وجرحى في هجوم لطالبان بأفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان
أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الأفغانية، جراء اشتباكات وقعت مع مسلحي حركة طالبان عقب هجومهم على مخفر عسكري في ولاية غزنة جنوب غربي العاصمة كابل.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن ولاية غزنة، الأربعاء، بأن عناصر طالبان هاجموا مخفرًا للجيش في منطقة "ديلافريش" التابعة لقضاء "فاغيز" بالولاية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الأمن، وأصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأشار البيان إلى أن ستة من عناصر طالبان قتلوا أثناء الاشتباكات، وأصيب أربعة منهم بجروح.

ولم يصدر أي بيان لغاية الآن عن حركة طالبان.


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