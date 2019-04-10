عودة «كهربا» لقائمة الزمالك أمام المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، في الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي: عماد السيد - محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام -بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حمدي النقاز .

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن

خط الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - حميد احداد


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