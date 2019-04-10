» للمرة الـ14.. طائرة الأهلي تتوج بلقب البطولة الأفريقية

10 أبريل 2019 - 07:18 م

حصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي على لقب البطولة الأفريقية للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز على سموحة فى النهائى بنتيجة 3 /0 على أرضه بصالة عبد الله الفيصل ووسط جماهيره.

وشهد اللقاء تألقًا ملحوظًا للفريق الأحمر عن طريق عبد الله عبد السلام و أحمد صلاح ومعهم محمد عادل "دولا".

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على السويحلى الليبى فى نصف النهائى بنتيجة 3/1، بينما تأهل فريق سموحة بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0.

بينما شهد دور الثمانية، فوز الأهلى على أساريا الليبى بنتيجة 3 /0، وسموحة على السجون الكينى بنفس النتيجة بعدما حقق كلا الفريقين العلامة الكاملة فى الدور الأول .