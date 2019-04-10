أمريكا تعلن قلقها من «صفقة قطرية».. تعرف عليها

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عبر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن قلق إدارة بلاده من استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة 49% في شركة طيران إيطاليا.

وتحت إلحاح أسئلة بشأن الصفقة أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال بومبيو: "نحن ندرس باهتمام شديد هذا القرار الذي اتخذته قطر مؤخرًا لشراء 49 بالمئة من شركة الطيران هذه".

وحسب "رويترز" قال كل من الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنهم يخشون أن الصفقة مع شركة الطيران الإيطالية تنتهك اتفاقية توصلت إليها الخطوط الجوية القطرية مع الولايات المتحدة في أوائل 2018.

وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت العام قبل الماضي، الاستحواذ على حصة تقدر بـ49% في شركة إيه.كيو.إيه هولدنغ، الشركة الأم الجديدة لطيران إيطاليا التي كانت تعرف بـ"ميريديانا"، ولكنها أعلنت عن هوية جديدة في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع الإعلان عن مرحلة جديدة من النمو والتوسع.

وفي أكتوبر قالت الخطوط الجوية القطرية، إنها استحوذت على 49% من شركة "إيه. كيو. إيه هولدنغ"، وهي الشركة الأم الجديدة لشركة الطيران الإيطالية "ميريديانا".

وأضاف أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في بيان، أنه يتطلّع للعمل جنباً إلى جنب مع "ميريديانا"؛ لتعزيز موقعها في السوق وتقوية شبكة وجهاتها في إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة، وغيرها من المناطق.


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